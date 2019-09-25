محمد هنيدي يقود المسابقات والتحديات في برنامج "الحصن"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يقود النجم محمد هنيدي في برنامج "الحصن" على MBC1، و"MBC العراق" الألعاب والمسابقات والتحديات بين فريقين في إطار إنتاج ضخم بالصيغة العربيّة للبرنامج الترفيهي الياباني "قلعة تاكاشي"، الذي أُنتج في اليابان خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقدّمت نسخة مدبلجة منه في التسعينيات. وبعد تقديم نسخ مختلفة منه حول العالم، وصل إلى المملكة العربية السعودية ليُنتج في الرياض.

وفي أجواء تشويقيّة مسليّة، يتحدى الفريقان المتواجهان بعضهما البعض في ألعاب ميدانية ويضفي عليها هنيدي بخفة ظله المعهودة البسمة والضحكة. ليتألف الأول من المهاجمين- المشتركين من الجمهور بقيادة الكومندر، وهدفه اجتياز كل الحواجز والتحديات لاقتحام الحصن. أما الفريق الثاني فهو فريق المدافعين والحراس الذين وظفهم الأمبراطور لحماية حصنه من جنود الكومندر العنيد.

ويضم الموقع مجموعة متنوعة وغنية من التحديات الفردية والجماعية البرية والمائية الشيقة التي تتطلب الشجاعة والإقدام والمثابرة من قبل المهاجمين.

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من جهته، يقوم فريق المدافعين بحماية الحصن من خلال وضع الحواجز والكمائن والعقبات لإعاقة المهاجمين من إتمام عملية الاقتحام بنجاح. وداخل الحصن يستقبل الامبراطور ضيوفه من فنانين وممثلين وإعلاميين وشخصيات عامة مشهورة ليقدموا له النصائح والإرشادات والمعلومات عن كيفية حماية الحصن التاريخي.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج حظي بشهرة عالمية، وعرض بصيغ عدة حول العالم منها أستراليا، والبرازيل، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، ووروسيا، وأسبانيا، وبريطانيا، وأميركا وغيرها. وتحتضنه في العالم العربي المملكة العربية السعودية في إنتاج ضخم، وتم تصويره في العاصمة السعودية.

يُعرض البرنامج على MBC1، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية. وعلى "MBC العراق"، كل جمعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت العراق.