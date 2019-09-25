شكرا لقرائتكم خبر عن جوناه هيل أول المنضمين لـ "روبرت باتينسون" فى فيلم Batman الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة فاريتى، أن الممثل جوناه هيل، يجري مباحثات للانضمام لفيلم Batman الجديد الذى يقوم ببطولته الممثل روبرت باتينسون، ووفقاً للصحيفة، فإن "هيل" اقترب من إنهاء المحادثات على الانضمام للفيلم الجديد المقرر عرضه عام 2020.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن الممثل جيفرى رايت أيضاً يجري مباحثات للانضمام للفيلم الجديد والذى سيلعب فيه دور المفوض "جوردون".

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وعلى سياق متصل، أعلن القائمون على الفيلم الانتهاء من كتابة السيناريو منذ ايام، على أن يبدأ التصوير بداية شهر أكتوبر للتحضير للعرض عام 2020 فى دور العرض السينمائى.

ومن المقرر أن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.