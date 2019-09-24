تراند اليوم : تعرف علي ..إسم مولودة الفنان “أبو ” الأولي

انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وضم الحفل عددًا كبيرًا من الفنانين وصناع السينما ‏والإعلام المصريين والعرب.

يشارك المطرب أبو في المهرجان، إذ حضر حفل الافتتاح رفقة زوجته، والتي ظهرت في أيام حملها الأخيرة، إذ اقترب موعود وصول مولدتهما الأولى، والتي اختارا لها اسم “داليدا”، ليصرح: “حب البنات وانتظر قدوم داليدا بفارغ الصبر لتكون بإذن الله مصدر البهجة في حياتي”.

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ويستعد أبو حاليًا لتقديم أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة المقبل، والتي تحمل اسم “حبيبي يا ليل”، من كلماته وألحانه وتوزيع روبرت كمال.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يقدم فيها “أبو” أغنية مهرجان الجونة، فقد قدّم من قبل أغنية “3 دقات” في حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق.