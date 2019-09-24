تراند اليوم : شاهد من جديد .. رضوي الشربيني تسخر من نفسها لهذا السبب

اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني على نشر مقاطع فيديو من حلقات برنامجها “هي وبس”، على حساباتها الشخصية على ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏

كما اعتاد جمهورها أن يقلدها في بعض المقاطع، التي تعيد نشرها في بعض الأحيان، ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها ‏الشخصي على Instagram، مقطع فيديو لفتاة تقلدها خلال حديثها عن الانفصال في إحدى حلقات برنامجها السابقة، وعلقت ‏رضوى على الفيديو قائلة: “إيه الضحك ده وإيه الصباع ده، خطيرة”.‏

‏ يُذكر أن برنامج “هي وبس” قدّمته الإعلامية رضوى الشربيني عبر قناة‎ cbc ‎سفرة، لمدة 3 مواسم ‏متتالية، ‏وحققت من خلاله ‏انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ‏تصريحاتها ‏في بعض الحلقات، وبدأ عرض ‏الموسم الرابع أمس السبت على قناة‎ cbc sofra.‎‏ ‏