تراند اليوم : شاهد من جديد .. رضوي الشربيني تسخر من نفسها لهذا السبب

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اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني على نشر مقاطع فيديو من حلقات برنامجها “هي وبس”، على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اعتاد جمهورها أن يقلدها في بعض المقاطع، التي تعيد نشرها في بعض الأحيان، ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على Instagram، مقطع فيديو لفتاة تقلدها خلال حديثها عن الانفصال في إحدى حلقات برنامجها السابقة، وعلقت رضوى على الفيديو قائلة: “إيه الضحك ده وإيه الصباع ده، خطيرة”.
يُذكر أن برنامج “هي وبس” قدّمته الإعلامية رضوى الشربيني عبر قناة cbc سفرة، لمدة 3 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات، وبدأ عرض الموسم الرابع أمس السبت على قناة cbc sofra.