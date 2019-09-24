تراند اليوم : فوز مسلسل “تشيرنوبل” التلفزيوني بـ3 جوائز Emmy

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة “روسيا اليوم”، تقريرا عن مسلسل “تشيرنوبل” التلفزيوني الأمريكي 3 جوائز Emmy . وقد أقيمت مراسم منح الجوائز الأحد 22 سبتمبر الجاري في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، ونال “تشيرنوبل” جائزة أفضل مسلسل وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو للمسلسل القصير. وعلى سبيل المقارنة فإن مسلسل “صراع العروش” التلفزيوني المشهور فاز بـ32 جائزة “إيمي”.

يذكر أن “تشيرنوبل” هو مسلسل تلفزيوني قصير يتضمن 5 حلقات تم إخراجها من قبل قناة ” HBO ” بالتعاون مع شبكة ” Sky ” البريطانية التلفزيونية.

ويروي المسلسل قصة الحادث النووي الذي وقع عام 1986 في مدينة تشيرنوبل” السوفيتية وعملية إزالة آثار الكارثة النووية. وشارك في تصويره الممثلون جاريد هاريس وستيلان سكارسغارد وإيميلي واتسون وبول ريتر وغيرهم، وعرض المسلسل لأول مرة في 6 مايو الماضي في الولايات المتحدة وفي 7 مايو الماضي في بريطانيا.