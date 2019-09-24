عمرو دياب يغني مجدداً لدينا الشربيني بعد “برج الحوت”.. والاخيرة تتألق بفستان مميز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - لم تتمكن النجمة دينا الشربيني من التواجد في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة بسبب ارتباطها ومشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بالمغرب بدورتة 13، لتبدأ بعدها بتصوير دورها في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” أمام النجم كريم عبد العزيز. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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