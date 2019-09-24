أحلام تبدو مختلفة بالكامل وتشبة هيفاء وهبي بعد نحافتها.. شاهدوا هديتها للمملكة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - اختتمت النجمة أحلام الشامسي مساء الاثنين، فعاليات الاحتفال الضخم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، بمشاركة كل من الفنانين عبادي الجوهر وحسين الجسمي وراشد الفارس، وغنت مجموعة من الأغاني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ولفتت الانظار بأناقتها وترتيبها.

وقدمت النجمة الاماراتية أغنية جديدة بعنوان “توشح بالخضار” كهدية للمملكة بمناسبة اليوم الوطني، والتي انتشرت قبلها بشكل واسع على السوشيال ميديا ونالت اعجاب الآلاف من محبيها، وهي من كلمات وألحان عبد الرحمن عثمان وتوزيع مشاري اليتيم.



وفي الوقت نفسه، تداولت صفحات لمحبي الفنانة الاماراتية صورة قديمة لها وبدت في لوك شبابي مختلف وجريء، حيث اعتمدت على تسريحة شعر كيرلي مع مكياج بألوان قوية، ما غير من شكلها بالكامل وبدت فعلا مختلفة وفي غاية الجمال وشبه البعض اللوك بإطلالات الفنانة هيفاء وهبي، التي غالباً ما تختار هذا النوع من المكياج والألوان.

وكانت احلام احدثت ضجة بأناقتها المعهودة بعد ظهورها بنحافة مفرطة وبجسم متناسق مع بداية برنامج thevoice بموسمه الخامس.