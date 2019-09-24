شاهدوا كندة علوش تتحدث للمرة الأولى عن شكل ابنتها.. هذا ما كشفته عن عينيها وشعرها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - للمرة الأولى منذ ولادة ابنتها حياةمن زوجها الممثل المصري عمرو يوسف تحدثت الفنانة السورية كندة علوش عن شكلها.

وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ضمن تقرير لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة قناةMBC4 على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونفت أن يكون لون عيني الطفلة فاتحاً أي أزرق أو أخضر. وقالت: “عيونا مو فاتحين وشعرا مو أشقر. طالعة قمر لأمها”.

وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 71 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة كبيرة مؤخراً بعدما نشرت صورة رومنسية لها برفقة زوجها التقطت لهما خلال حضورهما حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد وحققت من خلالها أكثر من 315 ألف إعجاب.