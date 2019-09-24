شاهدوا القبض على بوسني يبيع ابنته مقابل 10 آلاف يورو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - أظهر مقطع فيديو يرصد فيه لحظة القاء الشرطة الإيطالية القبض على بوسني يشتبه ببيع ابنته مقابل 10 آلاف يورو لزواجها من ابن عمها. ونشرت الشرطة شريط فيديو، تم تصويره سرا، يوثق عملية دفع المبلغ للعريس المحتمل. ويظهر الفيديو رجالا يجلسون حول طاولة عامرة بالبيرة والطعام وهم يتبادلون المال ويتصافحون.



وأعلن المدعي العام أن المبلغ المعروض في الفيديو يتراوح بين 10000 و13000 يورو، واعتقلت الشرطة كافة المشاركين في هذه الصفقة، واصفة هذه الاعتقالات بأنها الأولى التي نفذت بموجب قانون جديد لمكافحة الزواج القسري. وحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن العائلة البوسنية عاشت في مقطورة في مدينة بيزا في ظروف سيئة، حيث تعرضت المرأة البالغة من العمر 21 عاما وشقيقتها الصغرى لإساءة المعاملة والضرب من قبل أبيهما، ويُزعم أن الأب قد اتفق على عقد الزواج بين ابنته الكبرى لابن عمها يعيش في المخيم ويعتزم بيع ابنته الصغرى.