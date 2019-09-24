الحكم بجلدِ وسجن روزانا اليامي بسبب علاقةٍ محظورة.. ما حقيقة الأمر؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - ظهرت معلوماتٌ تفيد بأنَّ المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكمًا قضائيًا يقضي بسجن الإعلامية روزانا اليامي، سنةً واحدة مع دفع غرامةٍ تصل لـ 100 ألف ريال و 70 جلدة، وذلك على إثر قضية أخلاقية مع أحد مشاهير السوشال ميديا، بعد خلافٍ شخصيٍ بينهما وصل إلى أقسام الشرطة، التي أحالتهما إلى النيابة العامة لأخذ أقوالهما ومن ثم للمحكمة لإصدار الحكم.

وبحسب المعلومات الواردة، فإنَّ خلافًا شخصيًا نشب بين طرفي القضية ليتطور بعدها الأمر فيما بينهما، حتى تقدم الشاب إلى الشرطة لتقديم شكوى ضدها، ومع تطور الخلاف أحضر كلا الطرفين الأدلة التي تثبت تورط الآخر بعلاقةٍ محظورة بينهما؛ ما استدعى فتح التحقيق وإحالتهما للجهات ذات الاختصاص.

ولا زالت هذه الأخبار قابلةً للنفي والتأكيد، وبانتظار ظهور أحدهما لايضاحِ الأمر.

وفي وقتٍ سابقٍ تعرضت روزانا اليامي، لحكم قضائي يقضي بجلدها 60 جلدة في قضية ما يسمى بـ”المجاهر بالمعصية” وإلزامها بكتابة تعهد خطي بعدم تكرار ما أقدمت عليه، واقتنعت الإعلامية بالحكم الصادر.