سخرية من لقاء الخميسي بسبب إطلالتها.. “أوسكار المهرجان”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:45 مساءً - لم تسلم الفنانة لقاء الخميسي من السخرية على إطلالتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن تعرضت نجمات كثيرات لسيل من السخرية حول إطلالاتهن.
ونشرت لقاء صوراً لها خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي الدولي وذلك على حسابها الخاص بإنستغرام.
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