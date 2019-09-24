هند صبري تحتفل بعرض "نورا تحلم" في "الجونة السينمائي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة التونسية هند صبري وفريق عمل فيلمها التونسي "تورا تحلم" بعرضه الخاص، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي على مسرح المارينا.
حضر العرض عدد كبير من نجوم السينما في مصر والعالم العربي مثل ليلى علوي، يسرا، تامر حبيب، غادة عادل، نسرين طافش، أبو، أحمد داوود، علا رشدي، أحمد حاتم، ناهد فريد شوقي، ناهد السباعي، مي الغيطي، وبشرى.
كما حضرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي التي حرصت على تقبيل هند وتهنئتها، لترد الأخيرة "هي السبب"، قاصدة أن إيناس أسندت لها فرصة الظهور الأولى في السينما العربية من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" الذي كان سببا في انتشارها في مصر والعالم العربي.
جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس، بحضور مجموعة كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن المقرر إقامة حفل ختام المهرجان، الجمعة 27 سبتمبر الجاري.
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