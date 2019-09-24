أحمد داود يكشف لـ"العين الإخبارية" سر نجاح "ولاد رزق 2"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الفنان المصري أحمد داود إعجابه الشديد بمستوى فيلم "ولاد رزق 2"، لأنه يحتوي على قصة وصورة رائعة.



وقال في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "سعيد بأداء شخصية "عاطف" في الفيلم، وهي شخصية جديدة ومركبة واجتهدت لتقديمها بشكل يرضي الجمهور والنقاد".

وحول سر نجاح "ولاد رزق 2"، قال داود: "أعتبر هذا الفيلم تجربة سينمائية متميزة لأنها تضم نجوماً يمتلكون موهبة كبيرة، كما أنه يحمل توقيع المخرج صاحب الرؤية والتاريخ الكبير طارق العريان، وقد بذلنا جميعاً مجهوداً كبيراً حتى يخرج الفيلم بهذا الشكل الرائع".







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وطرح فيلم "ولاد رزق 2" في دور العرض يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري، واستطاع كسر العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، بتحقيقه أعلى إيرادات يومي وأسبوعي في تاريخ السينما المصرية، إضافة إلى وصوله لـ50 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض فقط كأسرع فيلم يصل إلى هذا الرقم، كما يحتل المركز الثاني كأعلى إيرادات في تاريخ السينما خلف فيلم "الفيل الأزرق 2".

وعن وجوده في مهرجان الجونة السينمائي قال: "فخور بمستوى مهرجان الجونة وسعيد لأن هذا الحدث على أرض مصر، وسعيد بمستوى التنظيم وجودة الأفلام المشاركة، وأعتبر هذا المهرجان عرساً فنياً كبيراً وأتمنى له النجاح والاستمرار بهذا الشكل الرائع".



ويقام مهرجان الجونة السينمائي الدولي خلال الفترة من 19-27 سبتمبر/أيلول الجاري بمدينة الغردقة المصرية.