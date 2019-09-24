متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - راجت مؤخرًا الكثير من الأنباء المتعلقة بوجود علاقة غرامية تجمع بين النجم وائل كفوري والاعلامية جيسكا عازار، فضلا عن انتشار شائعات ارتباطهما خاصة بعد طلاقه الفنان من أنجيلا بشارة.
وأكدت الاعلامية جيسكا عازار لـ"فوشيا" أن الصداقة القوية التي تجمع بينهما تعود إلى اكثر من 13 سنة، وليست وليدة البارحة، وهذا ما يجعلها تحرص على التواجد في مناسباته الخاصة.
وحسمت عازار حقيقة ارتباطها بالنجم وائل كفوري، أو وجود علاقة عاطفية بينهما، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الأخير من حقه أن يفرح في عيد ميلاده علنًا.
كانت هذه تفاصيل خبر جيسكا عازار تردّ على حقيقة زواجها بوائل كفوري.. وتؤكد: بيلبقلو يفرح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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