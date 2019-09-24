متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتحضّر لبنان لتتويج شاب جديد على عرش الجمال اللبناني، إذْ يتنافس هذه السنة 16 مشتركًا في حفل ضخم ستُحييه النجمة هيفاء وهبي.
وأكّد منظّم الحفل نضال بشراوي أن هذا السنة ستكون مميزة، حيث سيتضمّن التتويج لقبًا جديدًا سيُمنح للشاب الذي يحصل على نسبة تصويت مرتفعة للقضية التي تتبناها وجرى نشرها على الصفحة الرسمية لملك جمال لبنان.
الفيديو المُرفق، يعرض تفاصيل حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور هيفاء وهبي.. هذا ما سيتميّز به حفل "ملك جمال لبنان" 2019! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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