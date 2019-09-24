ميغان ماركل ترتدي الحجاب لأول مرّة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت دوقة ساسكس ميغان ماركل مرتديةً الحجاب لأول مرّة، أثناء تواجدها مع زوجها الأمير هاري لزيارة أول وأقدم مسجد في جنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماركل توجّهت بصحبة الأمير هاري لزيارة المسجد الأول الذي يقع في بو كاب، كيب تاون.

والتقى الدوق والدوقة بقادة الأديان قبل التجول في الحي، حيث غيّرت ميغان ملابسها وقامت بتغطية رأسها بغطاء وارتدت ثوبًا طويلًا، ثم ساعدت سيدة داخل المسجد.

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وكان الزوجان قد توجّها في وقت سابق من اليوم، لزيارة شاطئ على مشارف مدينة كيب تاون، للتعرُّف على أعمال منظمة Waves For Change، التي تساعد الأطفال المعرّضين للخطر وتحدي المجتمعات من خلال قوة ركوب الأمواج.

يُذكر أن المسجد الذي ظهرت فيه ميغان بالحجاب أنشئ عام 1794 أثناء الاحتلال البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح، وكان المؤسسة الدينية الرئيسية خلال الأعوام 1804 حتى 1850.