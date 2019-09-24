نسليهان أتاغول تَصِف كيفانش تاتليتوغ بالوسيم.. ماذا عن زوجها قادير دوغلو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُشارك النجمة التركية نسليهان أتاغول، النجم التركي أنجين أكيوريك، بطولة مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "ابنة السفير".

وخلال لقاءٍ إذاعي تحدّثت نسيلهان عن تجربتها الجديدة إذ قالت: "إنها تجربة تحمسني جدًا وتخلق داخلي شغفًا كبيرًا"، وأضافت: "النص مميزٌ جدًا ويطرحُ قضيةً هامةً، كما أعتبر أنَّ الوقوف أمام ممثلٍ قديرٍ مثل أنجين إضافةٌ كبيرةٌ لي".

كما فاجأت نسليهان زملاءها النجوم الأترك ببعض الأوصاف التي أطلقتها عليهم، إذ وصفت النجم كيفانش تاتليتوغ بالوسيم، بينما وصفت النجم بوراك أوزجيفيت بأنه شريك النجاح، ووصفت باريش أردوتش بأنه ممثل ناجح يعرف كيف يطل ومتى، وعن جان يامان قالت بأنها لم تشاهد أعماله من قبل لكنها تعتبرهُ شخصًا مجتهدًا.

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وأمّا بخصوص زوجها قادير دوغلو، فقالت نسليهان إنه الأهم بالنسبة إليها في المهنة وحياتها الخاصة، وتابعت: "كل صفات العالم لا تكفيه، إنه حبيبي الذي اخترته ليكون رفيق حياتي".

وجاء حديثُ نسليهان هذا بعد أيامٍ على حديث قادير لوسائل إعلامية وصف فيها زوجته نسيلهان بأنها حبيبته وستكون دائمًا وأبدًا حبه الوحيد على هذه الأرض.

يُذكر أنَّ نسليهان خاضت مؤخرًا بطولة "الحب الأعمى"، إلى جانب النجم بوراك أوزجيفيت، وحقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي وتركيا.