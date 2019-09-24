شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تتصدر ترند يوتيوب بمشهد مقتل حبيبة بـ"بحر" لماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت منصة watch it ترند موقع الفيديوهات يوتيوب بمشهد مقتل "حبيبة" زوجة دياب ضمن أحداث مسلسل "بحر" الذى يعرض حاليا، بطولة النجم ماجد المصرى، من إنتاج شركة سينرجى، حيث لاقى المسلسل نجاحاً كبيراً ونسب مشاهد عالية منذ انطلاق عرض أولى حلقاته على شاشة قناة الحياة، من اخراج أحمد صالح.

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ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.