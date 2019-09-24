شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "لص بغداد" يصورون عدة مشاهد فى الغردقة ويحضرون ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور حاليا أبطال فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، عدة مشاهد بمدينة الغردقة، وهو الفيلم المقرر طرحه بدور العرض قريباً، من إنتاج شركة سينرجى، وتجمع المشاهد كل من محمد إمام، ومحمد عبد الرحمن توتة، وياسمين رئيس، وأحمد العوضى.

كما يحرص فريق العمل على حضور ختام مهرجان الجونة المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، بدعوى من المهندس نجيب ساويرس والقائمين على المهرجان.

كما يبحث فريق العمل بقيادة أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز، عن بلد لتصوير باقى المشاهد الخارجية لمدة 3 أيام هناك، ومن المقرر الاستقرار على البلد عقب عودة فريق العمل من الغردقة.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.