شكرا لقرائتكم خبر عن حازم سمير يشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل" ويواجه صعوبات لتحقيق طموحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان حازم سمير ضمن أحداث مسلسل "بلا دليل" شخصية طارق وهو شاب طموح فى حياته ولكن الظروف لم تساعده في تحقيق أهدافه، ويدور العمل فى إطار الغموض والتشويق، من تأليف إنجى علاء وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج منال الصيفى، ومن المقرر طرحه خلال الموسم الدرامى الشتوى.

وتواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت عددا كبيرا من حلقات المسلسل على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة، حيث تستعد إنجى لتصميم ملابس مسلسل "النهاية"، بطولة زوجها النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "بلا دليل" تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، ومن بطولة خالد سليم والتونسية درة وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوى وأحمد كرارة وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هاشم وشيرين عرفة، وآخرون.

Advertisements