شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. بهاء سلطان: نفسى أرجع أغنى زى زمان.. وأتمنى خروج "سيجارة" للنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سنوات طويلة غاب فيها النجم بهاء سلطان عن جمهوره وإصدار الألبومات بسبب مشاكله مع المنتج نصر محروس التى مازالت قائمة حتى الآن، ويواجهها العوائق الكثيرة بسبب القضايا الكثيرة والمتبادلة بين الاثنين.

النجم بهاء سلطان تحدث لـ"الخليج 365" وقال فى تصريحاته نصا : "نفسى أقدم أغانى لجمهورى زى زمان وأرجع تانى أقرب منه، لكن القضايا المرفوعة من نصر محروس مازالت بين يدى القضاء، وأتمنى حلها"، وأشار بهاء إلى أن هذه القضايا بالفعل أبعدت فترة طويلة عن الساحة وأضرت به كثيرا.

واستكمل سلطان أنه لا ينكر فضل نصر عليه وأنه كان سببا فى نجاحه ولكن يوجد شىء غامض فى الأمر متمنياً حل هذه المشاكل خلال الأيام المقبلة والعودة إلى جمهوره من جديد.

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وأضاف أنه يتمنى خروج ألبوم "سيجارة" للنور خاصة أنه يحمل أغانى قليلة تحمل طابع الحزن وأخرى تحمل طابع الحب ويقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة.

وطرح "سلطان" آخر ألبوماته الغنائية، عام 2014، بعنوان "بدعي يا رب"، كما شارك في غناء عددا من أغاني المسلسلات، مثل: "ابن حلال، مزاج الخير، الكيف".

وكانت آخر مشاركاته الفنية تتر مسلسل "فوق السحاب"، عام 2018، وكان "بهاء" مبتعدا عن الساحة الفنية بسبب مشاكل بينه وبين المنتج نصر محروس، تسببت في عدم استطاعته تقديم أي أعمال غنائية بسببها.