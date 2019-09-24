بعد تكريمها بـ"الجونة".. مي مصري: "التمويل عائق أمام الأفلام الفلسطينية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت المخرجة الفلسطينية مي مصري، التي نالت مؤخرا جائزة (الإنجاز الإبداعي) من مهرجان الجونة السينمائي، إنها عندما كنت تدرس في أمريكا صنعت أفلاما في أمريكا اللاتينية، في المكسيك والبرازيل، وأنها لديها اهتمامات بقضايا عالمية، وكانت بصدد عمل فيلم بالجزائر، كما صنعت أفلاما في لبنان.

وأضافت مصري لـ"رويترز": "لكن رغم كل هذا الواقع يفرض نفسه دائما، أشعر بالتزام تجاه القضية الفلسطينية، بضرورة سرد التجارب التي عشتها ومعاناة الناس الذين أعرفهم وأعرف قضاياهم جيدا، لم يشغلني صنع أفلام تجارية أو تقديم عدد كبير من الأفلام، يهمني أكثر صنع أفلام ذات موضوعات تمسني وتعبر عن قناعاتي، وهذه الأفلام إذا كانت تعبر عن قضايا محلية في ظاهرها فهي في جوهرها تعالج قضايا إنسانية، والقضايا الإنسانية هي قضايا عالمية في نهاية الأمر“.

وترى مي أن أكبر عائق أمام السينما الفلسطينية هو التمويل لأن جهات كثيرة لا ترحب بإنتاج الأفلام الفلسطينية أو تمول مخرجين فلسطينيين.

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وقالت مي إن الحصول على تمويل أوروبي أو أجنبي عامة يفرض بعض القيود على الأفلام لا أستطيع القبول بها، مثل عدم الخوض في السياسة أو غيرها من الأمور،السنوات الماضية شهدت زيادة في إنتاج الأفلام الفلسطينية التي برزت وجابت مهرجانات العالم لكني أتمنى أن يكون هناك إنتاج عربي مشترك لصنع المزيد من الأفلام".

وتستعد مي لصنع فيلم روائي جديد تكتب هي السيناريو له لكنها رفضت الكشف عن تفاصيله مكتفية بالقول إنه ”يتحدث عن القضية الفلسطينية بالتأكيد“.

وقدمت مي (60 عاما) سلسلة طويلة من الأفلام الوثائقية منها (أطفال جبل النار) و(امرأة في زمن التحدي) و(أطفال شاتيلا) و(أحلام المنفى) قبل أن تقدم فيلمها الروائي الأول (3000 ليلة) في 2015 الذي عرض في مهرجانات عربية وأجنبية وحصل على جوائز عديدة.