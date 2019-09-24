شيرين عن إحيائها حفل العيد الوطني السعودي: "بلدي التاني وشرف كبير ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على حفلها الغنائي الذي أحيته، أمس الإثنين، بالمملكة العربية السعودية، احتفالا بالعيد الوطني السعودي الـ89.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على"تويتر" قائلة: "شرف كبير ليا، إني أحيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني، للمملكة العربية السعودية، وشرف ليا دعوة المستشار تركي آل شيخ للمشاركة في الحفلة، يا رب دايما من نجاح لنجاح لكل المجهود اللي بتعمله لصناعة الترفيه في السعودية".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، حرصت على تقبيل يد زوجها المطرب حسام حبيب على خشبة المسرح خلال الحفل، عقب صعوده أمام الجمهور السعودي، لتوجيه رسالة لبلدهما من السعودية.