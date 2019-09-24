- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على حفلها الغنائي الذي أحيته، أمس الإثنين، بالمملكة العربية السعودية، احتفالا بالعيد الوطني السعودي الـ89.
وكتبت شيرين، عبر حسابها على"تويتر" قائلة: "شرف كبير ليا، إني أحيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني، للمملكة العربية السعودية، وشرف ليا دعوة المستشار تركي آل شيخ للمشاركة في الحفلة، يا رب دايما من نجاح لنجاح لكل المجهود اللي بتعمله لصناعة الترفيه في السعودية".
يذكر أن شيرين عبد الوهاب، حرصت على تقبيل يد زوجها المطرب حسام حبيب على خشبة المسرح خلال الحفل، عقب صعوده أمام الجمهور السعودي، لتوجيه رسالة لبلدهما من السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عن إحيائها حفل العيد الوطني السعودي: "بلدي التاني وشرف كبير ليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.