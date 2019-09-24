محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعربت الفنانة لقاء الخميسي، عن سعادتها بعرض فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.
وقالت لقاء، في لقائها عبر قناة ON E، إنها شاركت في"الفارس والأميرة" في مرحلة متأخرة بدور الراوية، إلى جانب الأغنية التي تحمل رسالة الفيلم بأنه لا يوجد مستحيل.
وأضافت: "من الأشياء الجميلة في الفيلم هو حضور اللغة العربية، إلى جانب كوميديا الفنانين محمد هنيدي وماجد الكدواني بالعامية المصرية، وانبهرت بالطريقة التي ظهر بها الفيلم".
وعن حضور الأطفال عرض الفيلم، فقالت إنها عملت لسنوات في مجال الدوبلاج بأفلام "ديزني"، ونالت جوائز عن ذلك، لكنها سعيدة كون الفيلم يعرف الأطفال بشخص عربي ناجح، وهي وسيلة لنقل ثقافتنا للأطفال.
فيلم الفارس والأميرة هو أول فيلم روائي طويل مصري للرسوم المتحركة، وخرج للنور بعد 20 عاما، من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة أمينة رزق وسعيد صالح وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمد هنيدي وماجد الكداوني ولقاء الخميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرضه بالجونة.. لقاء الخميسي: "الفارس والأميرة أبهرني.. وأشارك بدور الراوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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