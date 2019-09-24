منصة الجونة تناقش الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ناقش لفيف من صناع السينما، اليوم، في الجلسة الحوارية الأولى من اليوم الرابع لمنصة الجونة المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، عملية توزيع الأفلام في الوضع الراهن، خصوصا مع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه، وإسهام التكنولوجيا في زيادة عدد الأفلام وظهور منصات جديدة لعرض الأفلام، وبالتالي ظهور وسائل لجديدة لتوزيعها.

وقامت بإدارة اللقاء المنتجة اللبنانية، مريام ساسين، صاحبة فيلم "1982"، التي أكدت أن تواجد التكنولوجيا أضاف العديد من الفرص في صناعة الأفلام بشكل عام، وتوزيعها بشكل خاص.

بينما عبرت جوردانا ميد، مديرة التوزيع لدى ITVS، عن سعادتها بتواجدها ضمن فعاليات المهرجان، وتحدثت عن تجربتها في توزيع أفلام مستقلة ووثائقية على مدار 10 أعوام، ورحلتها في اكتشاف جمهور هذة النوعية من الافلام، كما كشفت عن تجربتها مع المخرج المصري محمد صيام، في فيلم القاضي.

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وتواجدت أيضا ضمن المناقشة ميسي ليني مديرة التطوير لدى "Adult swim" الأمريكية، التي تقدم برامج مسائية للبالغين على قناة cartoon network، والتي أكدت أنها لا تمل أبدًا من البحث المستمر عن المواهب الجديدة وصناع الأفلام الجيدين، إذ إنها عملية متبادلة ومربحة للطرفين "الموزع وصانع الفيلم".

وأضافت ميسي ليني أن التقدم التكنولوجي قد ساعدها كثيرا في بحثها عن المواهب في أي مكان بالعالم، فلم يعد الأمر كما كان قبل ٣٠ سنة حيث كان المنتجين والموزعين يضطرون للسفر لأماكن مختلفة ومتباعدة لإكتشاف مواهب جديدة.

بينما قالت ربيكا سوسا، المتخصصة في توزيع الأفلام على المنصات الإلكترونية، إنها تعمل أكثر مع صناع أفلام وثائقية، لكن تفضل التنوع في محتوى هذة الأفلام، وإنها دائما ما تطلب من صناع الأفلام أن لا يعتمدوا على طريق واحد فقط لبحث توزيع وانتشار أفلامهم.

وأجمع المشاركون في المناقشة على ضرورة البدء في التفكير على عملية التوزيع مع بداية العمل الفني وليس بعد انتهائه.