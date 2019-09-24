مروة نصر لـ"محمد صلاح": "كفاية إنك أحسن لاعب في قلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة مروة نصر، على توجيه رسالة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشرت نصر، صورة صلاح، عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "أنا لو منك، أفرح أكتر، بيقولوا زمان العين مابتكرهش إلا اللي أحسن منها، وإنت عملت اللي محدش عرف يعمله، كمل وسيبك من العبث، كفاية إنك أحسن لاعب فى قلوبنا، ربنا يحفظك لبلدك، عشان احنا بنفتخر بيك".

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وحذف النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبارة "لاعب منتخب مصر" من تعريفه الشخصي بحسابه الرسمي على "تويتر"، ونشر بعدها صلاح، صورة له أمام خلفية بعلم مصر وعدد من الجماهير معلقًا عليها قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

يذكر أن محمد صلاح قد حل بالمرتبة الرابعة في ترتيب جائزة "أفضل لاعب في العالم" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما ظهر عدم تصويت الاتحاد المصري بالمسابقة.