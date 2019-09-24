صورة| ريا أبي راشد: "مفتقدة مهرجان الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام". وعلقت ريا أبي راشد، على الصورة: "أنا فعلا مفتقدة مهرجان الجونة السينمائي". يُذكر أن ريا أبي راشد، قدمت الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، وحضرت حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان.

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