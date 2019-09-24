"أوس أوس" يسخر من صورته مع حمدي الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان الشاب محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، صورة له رفقة الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه على "إنستجرام". وحدد أوس أوس مكان الصورة "جنينة الجيوانات"، وعلق عليها: "مملكه النمل". ويواصل الفنان أوس أوس تصوير دوره في مسلسله الجديد "روحين في زكيبة" للمخرج محمد مصطفى، ويجسد أوس أوس في المسلسل شخصية عامل نظافة يقع في غرام فتاة شعبية، ويشارك في بطولة المسلسل، حمدي الميرغني، ونهى عابدين، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وإنتصار، ورحاب الجمل.

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