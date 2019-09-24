نيشان يتغزل في نادين نسيب نجيم: "شجاعة وحلوة كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - تغزل الإعلامي اللبناني نيشان، في الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجم، عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام".

وشارك "نيشان"، صورة لهما سويًا وعلق عليها قائلًا: "شجاعة، واقعية، ذكية، ومجتهدة.. وحلوة... كتير"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة قصي خولي، معتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر.

وأعلنت نادين انفصالها عن زوجها، قبل أيام، موضحة أنهما نفذا القرار منذ عام، وكانا يمهدان لأبنائهما، مؤكدة أن القرار والفراق لم يكن سهلا عليهما.