أكتوبر المقبل.. محمد عساف يحيي عدة حفلات خيرية في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، عن إحيائه عدة حفلات خيرية خلال شهر أكتوبر المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر عساف، فيديو له عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: "أحبتي الجالية العربية والفلسطينية في أمريكا، انتظروني قريبا جدا بالتعاون مع منظمة إسلاميك ريليف، وتنظيمها لإحياء سلسلة من الحفلات الخيرية في شهر أكتوبر المقبل".

Advertisements

ومن المقرر أن يفتتح عساف، جولته الغنائية في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يوم 4 أكتوبر، وفي اليوم التالي يغني في مدينة دالاس يوم 5 أكتوبر، ويغني في مدينة أناهيم يوم 6 أكتوبر.

ويعود عساف، لاستكمال الجولة الغنائية بحفل يوم 11 أكتوبر في مدينة رالية، وحفلين بمدينة أورلاندو، شرق رازردفور، أيام 12/13 من الشهر نفسه، كما يقام حفل آخر يوم 19 أكتوبر في مدينة توسان.

ويختتم عساف، جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحفل غنائي يحييه يوم 20 أكتوبر بمدينة نيو أورلينز.