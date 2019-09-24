بالفيديو: حليمة بولند تلفت الأنظار بطريقة احتفالها باليوم الوطني

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً نشرته الإعلامية الكويتية حليمة بولند لمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وظهرت فيه وهي ترافق رقصاً وغناء أغنية “أنا كويتي وأحب السعودية”. ولفتت الأنظار بحركاتها كما بفستانها الأخضر الضيق. وعلقت عليه من خلال صورة نشرتها على حسابها على “سناب شات”: “اللوك النهائي”.

وحقق الفيديو على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 95 ألف مشاهدة. وأثار كما الكثير من المقاطع التي تنشر للإعلامية موجة كبيرة من الجدل.

ويشار إلى أن حليمة أحدثت ضجة في وقت سابق بسبب انتشار فيديو لها وهي تتناول الطعام بواسطة يديها.

وعلقت: “بهبص” مضيفة: “أكرمكم الله عل مفتح” ومشيرة إلى أن مضيفيها طلبوا منها تقطيع اللحم بيدها. ولفتت إلى عدم قدرتها على ذلك وأنها ستتعلم الأكل بهذه الطريقة للمرة الأولى في حياتها.