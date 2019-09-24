منصة الجونة تناقش "علم وفن جلب تمويل الأفلام"

في الجلسة الحوارية الثانية من اليوم الرابع لمنصة الجونة المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، والتي كانت تناقش علم وفن جلب تمويل الافلام، من حيث التحديات التي دائما ما تكون عقبات يواجهها صناع الأفلام.

قام بادارة اللقاء "ليو باراكلوغ" مراسل مجلة فرايتي الشهيرة.

وشارك في المناقشة، المخرج المصري كريم شناوي، الذي تحدث عن بداياته حيث بدا كمخرج أفلام وثائقية مع BBC.

كما تحدث عن أهمية معرفة اهدافك من العمل الفني قبل البحث عن تمويله. بينما عبرت المنتجة وندي اتينجر مؤسسة شركة "gamechanger” عن استيائها من تهميش دور المرأة في صناعة الأفلام بشكل عام و عن الصعوبات التي تواجهها.

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كما شارك في المناقشة اليزابيس رادشو مسؤلة اختيار الافلام لمهرجان hot docs للافلام الوثائقية بكندا، و

جو مولبرچر نائب رئيس مؤسسة efp، اللذان اكدا على اهمية التواجد في مهرجانات مثل مهرجان الجونة، خصوصا لصناع الأفلام فهو فرصة جيدة جدا للتعرف على منتجين و ممولين للأفلام.

فيما تحدثت المنتجة الأردنية رولا الناصر، عن فرص تمويل الأفلام العربية غير المصرية.

أما المنتجة المصرية دينا امام تحدثت عن تجربتها في انتاج فيلم يوم الدين الذي حقق نجاحا كبيرا.

و كان الحوار مثمرا، اذ تحدث الححاضرون عن الحلول المختلفة لتمويل الأفلام، خصوصا لصناع الأفلام الشباب.