منصة الجونة هي واحدة من الأحداث الرئيسية والتي تهدف الى مساعدة المخرجين على إيجاد الدعم الفني والمالي لمشاريعهم. المنصة مقسمة إلى: cine-gouna bridge و Springboard.
يساعد Cinegouna Bridge على خلق اتصال مفتوح بين الأصوات السينمائية المختلفة. الهدف الرئيسي هو ربط صناع الأفلام في العالم العربي بنظرائهم الدوليين. حيث تُعقد حلقات نقاش مختلفة وورش عمل ومحاضرات لدعوة خبراء السينما لمشاركة تجاربهم.
اما CineGouna Springboard تركز على تقديم
حضر الافتتاح العديد من المخرجين والمشاركين في أعمال منصة الجونة ، ومن بينهم نبيل عيوش ، مخرج وكاتب سينمائي فرنسي من اصل مغربي ، وطلالديركي ، عضو في أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ، ومروان عمارة مخرج سينمائي ، وصائب قاسم الباري مخرج سوداني ، والمنتجة مصرية دينا إمام، ومارك بيرانسون. كما حضر الافتتاح بعض من الفنانين و من بينهم كريم قاسم ، وأروى جودة ، وليلى علوي ، وبشرى ، وكريم الشناوي ، وبسمة ، وإنجي كيوان ، وهند عبد الحليم ، ابو، وسابا مبارك ، وناهد السباعي ، و المخرج أمير رمسيس ، والفنانة درة.
كما حضر ايضا مدير مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام محمود صباغ.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح منصة الجونة .. في اليوم الخامس من فعاليات المهرجان السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.