افتتاح منصة الجونة .. في اليوم الخامس من فعاليات المهرجان السينمائي

منصة الجونة هي واحدة من الأحداث الرئيسية والتي تهدف الى مساعدة المخرجين على إيجاد الدعم الفني والمالي لمشاريعهم. المنصة مقسمة إلى: cine-gouna bridge و Springboard.

يساعد Cinegouna Bridge على خلق اتصال مفتوح بين الأصوات السينمائية المختلفة. الهدف الرئيسي هو ربط صناع الأفلام في العالم العربي بنظرائهم الدوليين. حيث تُعقد حلقات نقاش مختلفة وورش عمل ومحاضرات لدعوة خبراء السينما لمشاركة تجاربهم.

اما CineGouna Springboard تركز على تقديم

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الدعم الإبداعي والمالي للمشاريع غير المكتملة أو ما بعد الإنتاج. حيث تتنافس المشاريع في فئات مختلفة للحصول على مكافأة نقدية لتصبح نقطة البداية لصناع الأفلام لتحقيق حلمهم.

حضر الافتتاح العديد من المخرجين والمشاركين في أعمال منصة الجونة ، ومن بينهم نبيل عيوش ، مخرج وكاتب سينمائي فرنسي من اصل مغربي ، وطلال

ديركي ، عضو في أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ، ومروان عمارة مخرج سينمائي ، وصائب قاسم الباري مخرج سوداني ، والمنتجة مصرية دينا إمام، ومارك بيرانسون. كما حضر الافتتاح بعض من الفنانين و من بينهم كريم قاسم ، وأروى جودة ، وليلى علوي ، وبشرى ، وكريم الشناوي ، وبسمة ، وإنجي كيوان ، وهند عبد الحليم ، ابو، وسابا مبارك ، وناهد السباعي ، و المخرج أمير رمسيس ، والفنانة درة.

كما حضر ايضا مدير مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام محمود صباغ.