وجهت الفنانة شيرين رسالة تعبر من خلالها عن سعادتها بإحياء حفلًا غنائيًا، ضمن فعليات اليوم الوطني السعودي، في ميلاده الـ 89، والذي لقى نجاحًا باهرًا.
وأعربت الفنانة شيرين عن سعادتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر قائلة: "شرف كبير ليا إني أحيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني،للمملكة العربية السعودية. وشرف ليا دعوة المستشار تركي آل شيخ للمشاركة في الحفلة. يا رب دايماً من نجاح لنجاح لكل المجهود اللي بتعمله لصناعة الترفيه في السعودية".
وعلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي أل شيخ
وكانت الفنانة شيرين أحيت أمس حفلًا غنائيًا ضخم في مدينة جدة، وقدمت من خلاله وصلة كبيرة من ألمع أغانيها، والتي تفاعل معها جميع الحاضرين بالصيحات والهتافات، كما تحدثت شيرين عبد الوهاب عن أوضاع مصر الحالية، مؤكدة أن مصر قوية بشعبها وجيشها ورئيسها عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح حفلها.. شيرين لـ تركي آل شيخ: "أحلى مفاجأة من أبو ناصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.