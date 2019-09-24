بعد نجاح حفلها.. شيرين لـ تركي آل شيخ: "أحلى مفاجأة من أبو ناصر"

وجهت الفنانة شيرين رسالة تعبر من خلالها عن سعادتها بإحياء حفلًا غنائيًا، ضمن فعليات اليوم الوطني السعودي، في ميلاده الـ 89، والذي لقى نجاحًا باهرًا.

وأعربت الفنانة شيرين عن سعادتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر قائلة: "شرف كبير ليا إني أحيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني،

للمملكة العربية السعودية . وشرف ليا دعوة المستشار تركي آل شيخ للمشاركة في الحفلة. يا رب دايماً من نجاح لنجاح لكل المجهود اللي بتعمله لصناعة الترفيه في السعودية".

وعلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي أل شيخ

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قائلًا: "معانا في الرياض؟"، لترد عليه شيرين قائلة: "شرف ليا وأحلى مفاجأة النهاردة من أبو ناصر".

وكانت الفنانة شيرين أحيت أمس حفلًا غنائيًا ضخم في مدينة جدة، وقدمت من خلاله وصلة كبيرة من ألمع أغانيها، والتي تفاعل معها جميع الحاضرين بالصيحات والهتافات، كما تحدثت شيرين عبد الوهاب عن أوضاع مصر الحالية، مؤكدة أن مصر قوية بشعبها وجيشها ورئيسها عبد الفتاح السيسي.