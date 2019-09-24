بالصورة .. مصطفي خاطر مع حمدي الميرغني في كواليس مسرح مصر

نشر الفنان الشاب مصطفي خاطر صورة جديدة له وذلك بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وظهر "خاطر" في الصورة برفقه الفنانحمدي الميرغني في كواليس مسرح مصر. ويشار ان اخر اعمال مصطفي خاطر مسلسل "طلقة حظ" في رمضان 2019. في رمضان 2019.

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