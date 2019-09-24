شاهد.. شيرين تذرف الدموع تضامنًا مع مصر

أعربت الفنانة شيرين عن حزنها الشديد على المؤامرات التي تتعرض لها مصر، حيث قالت باكية أثناء حفلها في السعودية، قائلة: "أنا أخدت قرار على نفسي أني ما اتكلمش تاني، وأنا نفسي زوجي الفنان حسام حبيب أنه يشاركني في هذه الرسالة".

ووجه الفنان حسام حبيب رسالة لشعب السعودية، و شعب

مصر قائلاً: "أولاً أحب أهنئ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وبعيدنا الوطني، الذي يعتبره المصريين جميعًا وطنهم الثاني، ثانيا أحب أوجه رسالة من السعودية لوطننا الحبيب مصر أن دائمًا نحن في ظهر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وندعم بشدة دروع الوطن القوات المسلحة المصرية، والشرطة المصرية.

ثم علقت الفنانة شيرين باكية على المؤمرات التي تحدث في مصر قائلة: "ربنا يحمي مصر واللي ملهوش كبير ياريت يشتري كبير، واحنا عندنا كبير، وهيفضل كبير".

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يذكر أن الفنانة شيرين أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة جدة، بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي.