بالفيديو.. عمرو سلامة: "مهرجان الجونة دعم مصر إلى العالمية"

أكد المخرج عمرو سلامة أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، بأن مهرجان الجونة، هو إحدى المهرجانات العاليمة، وذلك في العامين الماضين.
وأضاف عمرو سلامة قائلًا: "مهرجان الجونة استطاع أن يدعم بعض الأفلام الهامة إلى العالمية، وأن المهرجان سيشارك بأفلام هامة جدًا في الفترة المقبلة، وما يميز المهرجان هي مدينة الجونةذاتها، التي خطفت الأنظار لجمالها الطبيعي الساحر".
وأشر المخرج عمرو سلامة بأن هدف مهرجان الجونة هو الوصول إلى أن يصبح أهم مهرجان عالميًا، ويكون مصدر دخل للعملة الصعبة لجمهوريتنا الحبيبة مصر".
ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلامفى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.
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