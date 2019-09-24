شاهد.. أحمد عز برفقة لاعب الأهلي السابق

نشر النجم أحمد عز صورة له برفقة لاعب الأهلي السابق عمرو جمال وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الانسجرام. وحازت الصورة إعجاب الكثير من الجماهير علي مواقع التواصل الاجماعي. ويشار ان اخر اعمال النجم أحمد عز فيلم "ولاد رزق2" النجم أحمد الفيشاوي والذي عرض في موسم عيد الاضحي 2019. والذي عرض في موسم عيد الاضحي 2019.

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