شاهد.. أحمد الفيشاوي برفقة نجيب ساويرس

نشر النجم أحمد الفيشاوي صورة جديدة له وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهر "الفيشاوي" في الصورة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس في أحد الأماكن بمدينة الجونة بالغردقة. الأعمال نجيب ساويرس في أحد الأماكن بمدينة الجونة بالغردقة. ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق" مع النجم عمرو يوسف. أحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق" مع النجم عمرو يوسف.

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