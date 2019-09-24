بالفيديو.. حماقي يكسر الكبسة في "ذا فويس 5"

داعب النجم محمد حماقي جمهوره بفيديو ساخر، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". وظهر النجم حماقي من خلاله، وهو يضغط على زر الكبسة بشكل رهيب أثناء Advertisements اختياره فريقه من المتنافسين، في برنامج "ذا فويس 5"، وعلق قائلًا: "غالبًا هتحتاجوا تغيروه". اختياره فريقه من المتنافسين، في برنامج "ذا فويس 5"، وعلق قائلًا: "غالبًا هتحتاجوا تغيروه". يذكر أن النجم محمد حماقي طرح سابقًا ألبوم بعنوان "كل يوم من ده"، ويضم الألبوم 20 أغنية، أبرزهم: "يا ستار"، "م البداية"، "واعمل إيه"، "قالوا عنك"، "يزلزل". ألبوم بعنوان "كل يوم من ده"، ويضم الألبوم 20 أغنية، أبرزهم: "يا ستار"، "م البداية"، "واعمل إيه"، "قالوا عنك"، "يزلزل".

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