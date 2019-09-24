شاهدوا.. فتاة تبهر رضوى الشربيني بتقليدها بطريقة مميزة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 09:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مقطع فيديو لفتاة تقلدها بطريقة مميزة ومتقنة خلال حديثها عن الانفصال في إحدى حلقات برنامجها “هي وبس”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت رضوى على الفيديو قائلة: “إيه الضحك ده وإيه الصباع ده، خطيرة”.
الجدير ذكره ان رضوى الشربيني كانت قد اجرت مؤخرا فيديو مباشرا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، للتحدث من خلاله مع المتابعين.
إلا ان اللافت هو تعليق أحد المتابعين الذي استفزّ رضوى طالبا منها ان تزيل المكياج ليتحدث معها من رجل لرجل.
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