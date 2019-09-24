تحية أطفال الإمارات إلى هزاع المنصوري: أنت بطلنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مهمة تاريخية وحدث وطني يترقبه كل من يعيش على أرض الإمارات، وذلك مع انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في ٢٥ سبتمبر/أيلول الجاري.

وستكون انطلاقة المهمة من مركز "بايكونور" في كازاخستان، والتي سيخوض "المنصوري" خلالها أكثر من 15 تجربة علمية.

وينطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم أساسي للرحلة يضم رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، فيما يضم الطاقم البديل للمهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي والروسي سيرجي ريزيكوف والأمريكي توماس مارشبيرن.

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واجتاز "المنصوري" عدداً من الاختبارات الطبية والنفسية المتقدمة، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية بالتنسيق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وذلك بعد أن تم اختياره من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

ومن المقرر أن يطلق "المنصوري" مبادرة تعليمية ستجرى مع وكالة الفضاء اليابانية من على متن المحطة، وهي عبارة عن عمل تفاعلي مع طلاب المدارس من خلال البث المباشر خلال الرحلة.

"العين الإخبارية" التقت عدداً من الأطفال في دولة الإمارات، الذين وجهوا تحية خاصة إلى "المنصوري" قبل انطلاقه في رحلته إلى الفضاء.