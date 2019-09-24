“ذا فويس” على أنغامي

لم تكد تمرّ ثوانٍ على انتهاء أوّل أداء ضمن مرحلة “الصوت وبس” من برنامج The Voice، حتّى أصبح متوفّرًا على أنغامي. وهكذا دواليك، من الأداء الأوّل حتّى الرابع عشر، لم يفوّت متابعو أنغامي لحظة من الموسم الخامس من The Voice.

مع انطلاقة الموسم الخامس من MBC The Voice، برنامج المواهب الأوّل في العالم العربيّ، تفخر أنغامي بكونها الراعي الرسميّ والمنصّة الموسيقيّة الحصريّة لِ The Voice. إذ بات بإمكان مستخدمي التطبيق الموسيقي الأوّل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاستماع إلى كامل أغنيات البرنامج إضافةً إلى إمكانيّة تحميلها على مدى الحلقات كافّةً.

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كذلك تواكب أنغامي كلّ حلقات The Voice من خلال منصّاتها كافّةً على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تغطية مباشرة لإطلالات المواهب والأغنيات الّتي يؤدّون.

ومن المتوقّع أن تشهد مرحلة “العروض المباشرة” مزيدًا من المفاجآت الّتي تتفرّد بها أنغامي والّتي سيُعلَن عنها في حينها.

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