أخبار عن حفل لـ"سيلين ديون" في جبيل







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت المواقع خبراً عن حفل ستُحييه النجمة العالمية سيلين ديون في لبنان. وذلك بعدما نشرت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية على موقع "فيسبوك" إعلاناً ترويجياً جاء فيه بالإنجليزية توقيع "ديون" الشهير مسبوقاً بعبارة تشير إلى أنها ستكون قريباً في بيروت". الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل بمثابة الإعلان الرسمي عن حفل ستحييه في مدينة جبيل. وهو ما أكدته لاحقاً بعض المواقع وفقاً لمصادرها الخاصة، مشيرةً إلى التجمة العالمية ستُطل ضمن مهرجانات بيبلوس التي ستحمل العديد من المفاجآت.



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