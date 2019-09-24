شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر وتريلر يكشفان عن قصة فيلم Motherless Brooklyn الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Warner bros التريلر والبوستر الرسمي لـ فيلم الأكشن والجريمة Motherless Brooklyn، المقررأن يصل دور العرض حول العالم يوم 1 نوفمبر المقبل.

فيلم Motherless Brooklyn من بطولة بروس ويليس، أليك بالدوين، إدوارد نورتون، ليزلي مان، الكرز جونز، جوجو مبثا-رو، فيشر ستيفنز، ويليم دافو، إيثان سوبلي، بوبي كانافال، مايكل كينيث، دالاس روبرتس.

ويدور فيلم "Motherless Brooklyn" في فترة الخمسينيات من القرن الماضي في نيويورك، وتتبع قصة الفيلم ليونيل إيسروج، وهو محقق خاص وحيد يعاني من متلازمة توريت، حيث يخطط لحل مشكلة قتل صديقه، مسلحًا ببعض القرائن والأفكار القوية لعقله المهووس، وبالتالي يكشف ليونيل عن أسرار خاضعة لحراسة مشددة تضع مصير المدينة بأكملها في الميزان.

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Motherless Brooklyn

الفيلم من إخراج إدوارد نورتون الذى قام بكتابة السيناريو المستوحى من رواية جوناثان ليثيم التي تحمل نفس الاسم.

وكان قد قام أحد سكان مبنى بشارع هارلم بنيويورك والذى استخدم فى تصوير الفيلم البوليسى "Motherless Brooklyn" دعوى قضائية ضد شركة إنتاج النجم العالمى إدوارد نورتون بعد تدميره بسبب اندلاع النيران ومقتل رجل إطفاء أثناء محاولة إنقاذ المبنى والسكان.

وتمت مقاضاة الشركة ومالك المبنى مقابل 7 ملايين دولار، وفقًا لوثائق المحكمة التى حصل عليها