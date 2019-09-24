شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش وإيمان العاصى ومى عمر يلفتن الأنظار بعرض "نورا تحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حضر عدد من الفنانات على السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلم "نورا تحلم"، منهن نسرين طافش، إيمان العاصى، لقاء الخميسى، ميس حمدان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، والذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، وارتدين فساتين مثيرة وجذابة لفتت الأنظار.

فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى وحكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.