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شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ونسرين طافش وإيمان العاصى أول الحاضرات عرض فيلم "نورا تحلم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على التواجد منذ اللحظات الأولى على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، منهم، شيرين رضا، نسرين طافش، ميس حمدان، ايمان العاصي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، والذي يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.
فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى و حكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
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