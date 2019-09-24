شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. هند صبرى وصناع فيلم "نورا تحلم" يحضرون عرضه بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت، منذ قليل، النجمة التونسية هند صبرى بصحبة أبطال فيلمها "نورا تحلم"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

وحضر عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء الخاص بالفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، منهم، منى زكى، يسرا غادة عادل، بسمة، المطرب أبو، ليلى علوى، مى عمر، خالد الصاوى، إيناس الدغيدى، هنا شيحة، بشرى، المخرج محمد سامى، أروى جودة.

فيلم "نورا تحلم" يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى وحكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.