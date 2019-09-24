- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الشياكة عاوزة منها إيه .. نجمة la Casa De Papel تتألق بالكلاسيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية أورسولا كوربيرو، نجمة المسلسل الإسبانى الشهير la Casa De Papel، فى أحدى العروض الخاصة للفيلم الأرجنتيني la odisea de los giles وهى ترتدى ملابس كلاسيكية كاملة على عكس ما تظهر به دائماً.
وجاء الموسم الثالث فى 8 حلقات، بسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.
ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضي بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الشياكة عاوزة منها إيه .. نجمة la Casa De Papel تتألق بالكلاسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.