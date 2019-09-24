شكرا لقرائتكم خبر عن الشياكة عاوزة منها إيه .. نجمة la Casa De Papel تتألق بالكلاسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية أورسولا كوربيرو، نجمة المسلسل الإسبانى الشهير la Casa De Papel، فى أحدى العروض الخاصة للفيلم الأرجنتيني la odisea de los giles وهى ترتدى ملابس كلاسيكية كاملة على عكس ما تظهر به دائماً.

وجاء الموسم الثالث فى 8 حلقات، بسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضي بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

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