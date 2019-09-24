شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف محمد عبد المعطى يلتقى أحمد صلاح حسنى بمسلسل 45 حلقة للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المؤلف محمد عبد المعطى مع النجم أحمد صلاح حسنى للمرة الثانية على التوالى بمسلسل ينتمى لنوعية الأعمال ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، وتعاون الثنائى فى مسلسل "حكايتى" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، و المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى .

عبد المعطى يعكف حالياً على كتابة الحلقات الأولى من المسلسل الذى يعد البطولة الدرامية الأولى للنجم أحمد صلاح حسنى، حيث انتهى عبد المعطى من كتابة المعالجة الدرامية، كذلك بدأ فريق الأنتاج معاينة أماكن التصوير بقيادة مخرج العمل أحمد سمير فرج، إذ من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة .

ويعقد حاليا فريق العمل بقيادة حسام شوقى مديرعام شركة سينرجى، جلسات عمل مكثفة حاليا، لوضع اللمسات الأخيرة للعمل، بالإضافة إلى قائمة الممثلين المشاركين فى العمل المقررالتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، فضلا عن الاستقرارعلى الخطوط الرئيسية لملامح الشخصيات والتفاصيل الأخرى.

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أحمد صلاح حسنى شارك فى بطولة فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، وحقق الفيلم ايرادات كبيرة وصلت لـ 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، هند صبرى، محمد جمعة، وعدد أخرمن الفنانين، إخراج شريف عرفة، كما شارك فى بطولة مسلسل "حكايتى" مع النجمة الصاعدة ياسمين صبرى الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من إخراج أحمد سمير فرج وانتاج سينرجى، وشارك أيضاً فى مسلسل "لاخرنفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، اخراج حسام على .